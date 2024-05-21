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Carmoney: россияне впервые стали закладывать авто от 1 млн рублей

Carmoney: россияне впервые стали закладывать авто от 1 млн рублей

Средняя стоимость автомобилей, передаваемых в обеспечение по автозаймам, в январе-марте 2024 года впервые превысила отметку в 1 млн рублей и достигла 1,012 млн рублей (+30,7% с январе-марта 2022 года и +13,5% с первого квартала 2023-го).

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