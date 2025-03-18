Ушаков: Российская сторона иquot;не теряет надеждыиquot; в вопросах переговоров по Украине

Так, Ушаков поделился своими ожиданиями от предстоящего разговора Владимира Путин и Дональда Трампа.Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью "Коммерсанту", что российская сторона "не теряет надежды" в вопросах переговоров о прекращении огня на Украине.
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