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Ушаков: Российская сторона иquot;не теряет надеждыиquot; в вопросах переговоров по Украине

Ушаков: Российская сторона иquot;не теряет надеждыиquot; в вопросах переговоров по Украине

Так, Ушаков поделился своими ожиданиями от предстоящего разговора Владимира Путин и Дональда Трампа.Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в интервью "Коммерсанту", что российская сторона "не теряет надежды" в вопросах переговоров о прекращении огня на Украине.

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