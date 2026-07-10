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Ле Пен лидирует в опросах после восстановления права участвовать в выборах

Ле Пен лидирует в опросах после восстановления права участвовать в выборах

Вернувшая себе через судебное разбирательство право участвовать в президентских выборах 2027 года во Франции, уверенно лидирует в опросах лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, по данным опроса OpinionWay.

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