Ле Пен лидирует в опросах после восстановления права участвовать в выборах

Вернувшая себе через судебное разбирательство право участвовать в президентских выборах 2027 года во Франции, уверенно лидирует в опросах лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, по данным опроса OpinionWay.
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