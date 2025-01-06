Косолапый вам не друг

Медведь – это не домовая мышь, и формирование устойчивых связей между хозяйственной деятельностью людей и условиями существования опасных хищников уже в ближайшие 5–7 лет может повлечь за собой необратимые последствия.
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