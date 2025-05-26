Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ расстреляли пленных российских солдат

ВСУ расстреляли пленных российских солдат

Украинские военные расстреляли пленных солдат России в селе Разлив на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спасенную из населенного пункта женщину.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Из статьи не понял, кого расстреляли нацисты? Своих захистников или наших? Автор, а канал &quot;Будь в курсе&quot; это тоже вы? Чуть ниже в ленте от него статья клон. Или так больше денег получается заработать?
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