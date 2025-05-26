Украинские военные расстреляли пленных солдат России в селе Разлив на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спасенную из населенного пункта женщину.
ВСУ расстреляли пленных российских солдат
Комментарии
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Николай Герасименко
Из статьи не понял, кого расстреляли нацисты? Своих захистников или наших? Автор, а канал "Будь в курсе" это тоже вы? Чуть ниже в ленте от него статья клон. Или так больше денег получается заработать?
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