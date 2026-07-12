Председатель СК России затребовал доклад по информации о нарушении жилищных прав граждан в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге

В эфире программы федерального телеканала сообщалось, что в станице Старокорсунской Краснодарского края многодетные семьи построили жилые дома на земельных участках, впоследствии признанных охранными зонами, ввиду чего граждане могут лишиться единственного жилья.
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