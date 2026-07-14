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Пятый канал

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Старт «Союза МС-29» открыл новый этап в испытании космических технологий

Старт «Союза МС-29» открыл новый этап в испытании космических технологий

Весь мир сегодня следил за полетом космического корабля, который стартовал с Байконура. Международный экипаж успешно перешел на борт МКС — это россияне Петр Дубров, Анна Кикина, а также американец Анил Мэнон.

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