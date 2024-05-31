Жительница Меленок изрубила живую кошку топором за украденную рыбку

Приговоры за жестокое обращение с животными выносятся нечасто, но тут был совершенно дикий случай.Жительница Меленковского района приговорена к 1 году исправительных работ по статье о жестоком обращении с животными.
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