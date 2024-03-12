Как изменят налог на вклады и новый механизм выкупа заблокированных активов. Обзор Банки.ру

Минфин предложил изменить порядок расчета налога на вклады сроком свыше одного года, сообщает РБК. Речь идет о том, чтобы включить доходы по долгосрочным депозитам и счетам в необлагаемую налогом базу с определенными условиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии