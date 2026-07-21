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Царьград

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Россия вводит жесткие правила для криптовалют

Россия вводит жесткие правила для криптовалют

Рассказываем, что изменится с 1 сентября 2026 года. Государственная Дума приняла в окончательном, третьем чтении федеральный закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который кардинально меняет правила игры на криптовалютном рынке в России.

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