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Медведев и Джокович встретятся впервые с финала US Open-2023 – серб ведет в личке 10:5

Даниил Медведев и Новак Джокович встретятся в полуфинале пятисотника в Пекине. Баланс их личных встреч – 10:5 в пользу серба.

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