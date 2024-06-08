10 минут геймплея Sonic X Shadow Generations Портал VGC поделился десятиминутными кадрами ...

10 минут геймплея Sonic X Shadow GenerationsПортал VGC поделился десятиминутными кадрами игрового процесса для предстоящей Sonic X Shadow Generations, в котором показаны зона Green Hill, битва с боссом Биолизардом и уровень Space Colony Ark.
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