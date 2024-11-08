В связи с коммунальной аварией учащиеся школ поселка Онохой перешли на дистанционное обучение

В поселке Онохой Заиграевского района Бурятии произошла коммунальная авария, в результате которой учащиеся Онохойской средней школы №1 и Старо-Онохойской основной общеобразовательной школы были переведены на дистанционное обучение.
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