Администрации Шурышкарского района придется расширить свой маневренный фонд

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. В ходе проверки было установлено, что на территории района не хватает жилых помещений маневренного фонда, необходимого для оперативного решения жилищных проблем граждан, столкнувшихся, к примеру, с чрезвычайной ситуацией, повлекшей утрату или повреждение их основного жилья.