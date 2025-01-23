Администрации Шурышкарского района придется расширить свой маневренный фонд

Прокуратура Шурышкарского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. В ходе проверки было установлено, что на территории района не хватает жилых помещений маневренного фонда, необходимого для оперативного решения жилищных проблем граждан, столкнувшихся, к примеру, с чрезвычайной ситуацией, повлекшей утрату или повреждение их основного жилья.
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