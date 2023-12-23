Появились подробности об обрушении горки в Хакасии

Площадка обрушившейся деревянной горки в Хакасии, предварительно, не была правильно закреплена. По данным источника, на площадке собрались около десяти человек, чтобы скатиться с горки, и та не выдержала.
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