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В Польшу переехали более 3 млн украинских беженцев: Новости ➕1, 28.04.2022

В Польшу переехали более 3 млн украинских беженцев: Новости ➕1, 28.04.2022

В течение 27 апреля границу пересекли 24,8 тыс. украинцев, а ночью и утром 28 апреля — 7,4 тысячи. При этом есть беженцы, которые пожелали вернуться назад — на Украину.

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