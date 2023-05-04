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Талалаев о споре с Карпиным: «Нестандартное поведение Валерия почему-то преподносится своеобразно. Комличенко – один из лучших по тому, как он дурит арбитров и защитников»

Талалаев о споре с Карпиным: «Нестандартное поведение Валерия почему-то преподносится своеобразно. Комличенко – один из лучших по тому, как он дурит арбитров и защитников»

Главный тренер «Химок» после удаления в матче с «Крыльями Советов» в 23-м туре Мир РПЛ (0:0) сказал: «Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо».

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