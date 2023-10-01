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Поварёнок с лучшими рецептами

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Рулет из лаваша с мясной нарезкой

Рулет из лаваша с мясной нарезкой

Сейчас редкое застолье обходится без такой закуски, как рулет из лаваша. Их легко приготовить, они красиво смотрятся и, самое главное, они вкусные, а приготовить их можно с любимыми продуктами, вариантов и не счесть.

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