Aging Biology: особая молекула останавливает накопление токсичного белка в мозге

Ученые из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) обнаружили, что соединение под названием 4-фенилбутират (PBA), способное очищать мозг от накоплений токсичного белка при болезни Альцгеймера, может смягчить или отсрочить прогрессирование этого заболевания у мышей.
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