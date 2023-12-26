Aging Biology: особая молекула останавливает накопление токсичного белка в мозге

Ученые из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) обнаружили, что соединение под названием 4-фенилбутират (PBA), способное очищать мозг от накоплений токсичного белка при болезни Альцгеймера, может смягчить или отсрочить прогрессирование этого заболевания у мышей.