«Сигнал лично Путину»: турки раскрыли дату удара американскими ракетами по Москве

"Это вооружение может значительно изменить ход конфликта, позволив Вооружённым Силам Украины (ВСУ) наносить удары по стратегически важным целям на территории России." ....................... конечно может изменить....... количество жертв среди мирного населения. Сильно сомневаюсь что эти ракеты смогут пробить купол ПВО над Москвой и достаточно крупными городами, Ростов-на-Дону и Таганрог как пример, но вот пригороды могут пострадать и достаточно серьезно.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Ну что пусть США рискнут, мы активирует "Пасейдоны", что уже лежат у берегов Америки, может радиоактивные цунами охладить американских генералов, ведь других США у них в запасе как бы нет совсем! Ибо не хер, языком чесать если мозгов нет совсем!