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    Ну что пусть США рискнут, мы активирует "Пасейдоны", что уже лежат у берегов Америки, может радиоактивные цунами охла...«Сигнал лично Пут...
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«Сигнал лично Путину»: турки раскрыли дату удара американскими ракетами по Москве

«Сигнал лично Путину»: турки раскрыли дату удара американскими ракетами по Москве

«Сигнал лично Путину»: турки раскрыли дату удара американскими ракетами по Москве Юлия СоколоваЭксперты в области вооружений и геополитики из Modern War Research выражают уверенность в том, что США уже передали или готовятся передать Украине новейшие ракеты большой дальности.

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Комментарии
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евгений черкашин
К 7 октября желательно сжечь пол окраины
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15 час.
Дмитрий Гурин
&quot;Это вооружение может значительно изменить ход конфликта, позволив Вооружённым Силам Украины (ВСУ) наносить удары по стратегически важным целям на территории России.&quot; ....................... конечно может изменить....... количество жертв среди мирного населения. Сильно сомневаюсь что эти ракеты смогут пробить купол ПВО над Москвой и достаточно крупными городами, Ростов-на-Дону  и Таганрог как пример, но вот пригороды могут пострадать и достаточно серьезно.
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14 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ну что пусть США рискнут, мы активирует &quot;Пасейдоны&quot;, что уже лежат у берегов Америки, может радиоактивные цунами охладить американских генералов, ведь других США у них в запасе как бы нет совсем! Ибо не хер, языком чесать если мозгов нет совсем!
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13 час.

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