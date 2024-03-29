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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия поддержки Certain Affinity сообщила о сокращении рабочих мест Certain Affinity – изв...

Студия поддержки Certain Affinity сообщила о сокращении рабочих мест Certain Affinity – изв...

Студия поддержки Certain Affinity сообщила о сокращении рабочих местCertain Affinity – известная техасская студия поддержки, которая, по последним слухам, работает над проектом королевской битвы к Halo для Microsoft, – объявила о сокращении штата, в результате которого 25 сотрудников потеряют работу.

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