"К психиатру пора": французы возмутились перспективой принятия Украины в ЕС

Как сообщил в пятницу в социальной сети X представитель председательствующей в Совете ЕС Бельгии, 27 стран Европейского союза подтвердили, что в ближайший вторник начнут переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС.
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