На 47% вырос в Африку экспорт Индии в первом квартале нынешнего финансового года (с апреля по август) по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает 19 октября газета The Economic Times со ссылкой данные Минторговли страны.
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