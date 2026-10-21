Старший стрелок мотострелкового подразделения ефрейтор Георгий Рожнев, находясь на посту воздушного наблюдения (ПВН), увидел, как десантник расчета БПЛА подорвался на взрывном устройстве.
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