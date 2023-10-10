HKEX и Clearing создадут расчетную платформу с помощью смарт-контракта

С развитием технологий торговля также становится эффективной и требовательной. Рост киберпреступности внезапно усилил потребность в эффективном постторговом рабочем процессе с дополнительной эффективностью и высоким уровнем прозрачности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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