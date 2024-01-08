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Зайцев набрал 1+1 в матче с «Калгари», став 3-й звездой. У него 7 очков в 22 играх

Зайцев набрал 1+1 в матче с «Калгари», став 3-й звездой. У него 7 очков в 22 играх

Всего в 22 играх текущего чемпионата НХЛ на счету защитника «Чикаго» 7 (2+5) баллов. В матче с «Флэймс» за 14:15 (2:21 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 хит, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

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