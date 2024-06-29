Журналисты The New York Times призвали демократов снять Байдена с выборов

В редакционной статье газеты The New York Times по итогам прошедших 27 июня первых теледебатов Байдена и экс-президента США Дональда Трампа говорится, что американский лидер Джо Байден должен отказаться от участия в президентских выборах в ноябре.
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