Россиян предупредили о новой мошеннической схеме по «cпасению» денег в Telegram

Как сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на пресс-службу «Сбербанка», в России набирает популярность новая мошенническая схема в Telegram, при которой злоумышленники связываются с жертвами и от имен их руководителей выманивают деньги под предлогом спасения от уголовного преследования.