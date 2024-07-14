Ликвидированный стрелок записал видео перед покушением на Трампа

Ликвидированный стрелок Томас Мэтью Крукс записал видео перед покушением на Трампа. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания American Chronicles.