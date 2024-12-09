«Упал – отжался»: зачем нужны нормативы ГТО и где их можно сдать?

«ЮВК» задал вопросы судье комплекса ГТО Мосгорспорта Выполнение нормативов комплекса ГТО полезно не только возможностью подтвердить свои физические способности, но и как способ получить несколько дополнительных баллов при поступлении в вузы и колледжи.
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