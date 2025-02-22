Владимир Зеленский надоел американскому президенту Дональду Трампу своими махинациями. Такое мнение озвучил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, назвав главу киевского режима нахлебником, вором и патологическим лжецом.
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