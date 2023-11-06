Кэтрин Вуд: «Биткоин — единственный актив для хранения на ближайшие 10 лет»

Гендиректор инвестиционной компании ARK Investment Management Кэтрин Вуд считает, что Биткойн — это ключевой актив для инвесторов, который может защитить их от инфляции и дефляции в ближайшее десятилетие.
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