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Регионы России

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ООН выразила обеспокоенность угрозами Зеленского российской гражданской авиации

ООН выразила обеспокоенность угрозами Зеленского российской гражданской авиации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с угрозами главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации.

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