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Закон, порядок, государство

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Гигантского дракона увидят приморские туристы в Суйфэньхэ

Гигантского дракона увидят приморские туристы в Суйфэньхэ

Жителям Приморского края, решившим отметить китайский Новый год в приграничном Суйфэньхе, стоит отправиться на озеро в развлекательном парке "Ущелье любви" (6+).

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