На полях съезда «Единой России» ветеранам и участникам спецоперации вручили партбилеты

На полях прошедшего в Москве XXII съезда партии «Единая Россия» ветеранам и участникам специальной военной операции, а также представителям бизнеса и активным участникам партийных проектов вручили партбилеты.
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