Три гражданина Китая погибли в результате взрыва рядом с аэропортом в Пакистане, семнадцать получили ранение.
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Три гражданина Китая погибли в результате взрыва рядом с аэропортом в Пакистане, семнадцать получили ранение.
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