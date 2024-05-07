Куда сходить: интересные мероприятия 8 мая в Крыму

ТЕАТР Русский драматический театр (Симферополь, ул. Пушкина, 15) Спектакль «Они были актерами» 12+ 8 мая, 18:00 Спектакль рассказывает о самой волнующей странице в истории театра - героической деятельности подпольной группы «Сокол» в годы Великой Отечественной войны.
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