Суперседан Cadillac CT5-V Blackwing стал еще экстремальнее[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Мощный седан Cadillac CT5-V в этом году уже подвергся плановому рестайлингу вслед за базовой моделью CT5.
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