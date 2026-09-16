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Царьград

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МВД сообщило о травме подростка на питбайке в Теплоозерске

МВД сообщило о травме подростка на питбайке в Теплоозерске

В Теплоозерске 14-летний подросток на питбайке выехал на проезжую часть, не справился с управлением и упал.

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