Кирби: рейс Баку — Грозный могла сбить ПВО России

О существовании свидетельств, которые указывают на то, что самолет, следовавший по маршруту Баку — Грозный, мог быть поражен средствами ПВО России, но при этом не назвал ни одного признака, рассказал Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома, в ходе специального брифинга 27 декабря, сообщает РИА Новости.