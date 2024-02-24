Первое весеннее Новолуние 2024 года: время возможностей и желаний Елена ГалицкаяВесеннее Новолуние 2024 представляет собой время возможностей, новых начинаний и загадывания желаний, сообщают журналисты сайта ftimes.
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