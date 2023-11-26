Ольга Серябкина снялась в бикини в Дубае

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в купальнике. 38-летняя исполнительница снялась на пляже в Дубае в фиолетовом бикини, которое состояло из топа без косточек и с завязками на шее и V-образных стрингов.