В Темиртау начнет работать бесплатный детский лагерь

Дворец культуры города Темиртау запускает бесплатный летний лагерь на свежем воздухе. Детей ждут четыре тематических сезона: сезон творчества, медиа, волонтерства, а также экологии, передает корреспондент ekaraganda.
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