Высшее командное военное училище предлагают создать в Приангарье

Создание нового образовательного учреждения обсудили сегодня на встрече губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии