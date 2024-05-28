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Петербургский дневник

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Олег Якимов: «‎Сама логика бизнеса диктует цифровизацию»

Олег Якимов: «‎Сама логика бизнеса диктует цифровизацию»

Генеральный директор «Технопарка Санкт-Петербурга» рассказал «Петербургскому дневнику», зачем нужен технологический суверенитет, как его достичь и почему не стоит верить на слово людям, которые звонят с незнакомых номеров - «‎Госуслуги», отечественные банковские приложения, маркетплейсы, сервисы доставки… Говорят, что они уже одни из лучших в мире? Разве есть куда стремиться? - Есть, конечно, куда стремиться.

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