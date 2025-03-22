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Царьград

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Bloomberg: из-за скандала с Маском Пентагон проводит расследование с полиграфом

Bloomberg: из-за скандала с Маском Пентагон проводит расследование с полиграфом

Bloomberg раскрыл, что из-за скандала с Илоном Маском Пентагон проводит расследование с использованием полиграфа.

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