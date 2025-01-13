В Госдуму внесли законопроект об уточнении понятия отпуска

Авторами инициативы выступили депутаты Брянской областной думы, которые обратили внимание, что в статье 107 Трудового кодекса России нет конкретизации понятия В Госдуму внесли законопроект для устранения правовой неопределённости в понятии "отпуск".
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