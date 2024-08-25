Еврей-гауляйтер Гельман* хочет создать «Курский демократический регион»

Владимир Витковский

Леха-простокваша, ну , уже все на сайте поняли, что тупее тебя, разве что, зелебобик, ты тоже нюхаешь? В петушатнике тебе и это позволяют? Лишь бы пасть- как рабочий орган не занимал дряньювсякой...