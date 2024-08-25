Беглые русофобы, с радостью воспринявшие вторжение ВСУ в Курскую область, выслуживаются перед бандеровцами.
Еврей-гауляйтер Гельман* хочет создать «Курский демократический регион»
Комментарии
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Владимир Витковский
Леха-простокваша, ну , уже все на сайте поняли, что тупее тебя, разве что, зелебобик, ты тоже нюхаешь? В петушатнике тебе и это позволяют? Лишь бы пасть- как рабочий орган не занимал дряньювсякой...
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8 час.
ВВ
Владимир Витковский
Простокваша, у тебя и зачатки мозгов от опороса прокисли? Хотя, тот кусок дерьма в твоей тупой башке может только бродить!!!
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8 час.
СЕ
Сергей ЕВ
И вновь евреи
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5 час.
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