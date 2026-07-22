Ученые выяснили, что может повысить эффективность лечения рака молочной железы

Ученые нашли новый способ повысить эффективность лечения рака молочной железы.Ученые выяснили, что недорогие препараты, уже применяемые в системе здравоохранения Великобритании, могут повысить эффективность лечения рака молочной железы.
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