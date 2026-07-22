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Царьград

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Ученые выяснили, что может повысить эффективность лечения рака молочной железы

Ученые выяснили, что может повысить эффективность лечения рака молочной железы

Ученые нашли новый способ повысить эффективность лечения рака молочной железы.Ученые выяснили, что недорогие препараты, уже применяемые в системе здравоохранения Великобритании, могут повысить эффективность лечения рака молочной железы.

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