Рахмонов улучшил место в рейтинге полусредневесов UFC

UFC обновили рейтинги, в том числе полусреднего веса после последнего турнира лиги в 2024 году. Шавкат Рахмонов после досрочной победы над Стивеном Томпсоном поднялся на 3-е место в рейтинге полусреднего веса UFC! Казахстанец был на пятой строчке.