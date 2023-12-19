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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахмонов улучшил место в рейтинге полусредневесов UFC

UFC обновили рейтинги, в том числе полусреднего веса после последнего турнира лиги в 2024 году. Шавкат Рахмонов после досрочной победы над Стивеном Томпсоном поднялся на 3-е место в рейтинге полусреднего веса UFC! Казахстанец был на пятой строчке.

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